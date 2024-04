La Poesia per illustrazioni: due nuovi 'silent book' per Federighi Editori

La Federighi Editori nasce nel 2010 a Certaldo per volontà della fondatrice Gloria Pampaloni con lo scopo di far conoscere alle bambine e ai bambini la letteratura, la storia, l'arte e la scienza tramite dei volumi che potessero riportare i più piccoli in una direzione ludica. Da allora numerose sono le pubblicazioni dedicate alla storia, alla letteratura, alla scienza e all’arte in versione “Per Gioco” come: Dante per Gioco, L’Odissea per Gioco, Manzoni per Gioco, Shakespeare per Gioco e molti altri

Nel 2023 la casa editrice diventa SNC grazie all’entrata in azienda di una nuova socia: Claudia Centi.

Oggi la casa editrice distribuisce in tutta Italia e si prepara ai mercati internazionali grazie al progetto POESIA SILENT in cui anche la poesia, oltre alla prosa, diventa strumento di apprendimento per i bambini. Il progetto prevede due nuove uscite che arricchiscono il vasto catalogo con una collana di albi illustrati e silent book dedicati alla poesia italiana per bambini.

Ad aprire le danze saranno “La guerra di Piero” di Fabrizio De André e “La pioggia nel pineto” di Gabriele D’Annunzio, a cura dell'illustratrice milanese Elisabetta Capelli, realizzati con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Le due opere prevedono un susseguirsi di illustrazioni ad alto carattere emozionale.

Pagina dopo pagina, in maniera perlopiù silenziosa (senza parole, come d'obbligo per i silent book) vengono descritti i versi della canzone in un libro e della poesia nell’altro.

Le immagini sono dense di significato e ricche di dettagli da scoprire e con i quali giocare. Ad esempio, il passaggio delle stagioni nella canzone di De Andrè è indicato dalla neve che si tinge di primavera attraverso i papaveri simbolo della canzone.

Per la poesia di D'Annunzio la vegetazione della macchia mediterranea si intreccia alle emozioni e alla fisicità dei protagonisti in un tutt’uno con la natura. Gli elementi botanici descritti nei versi sono rappresentati con accuratezza e i personaggi si fondo con la natura proprio come nella poesia.

La prima presentazione di queste due nuove proposte per la letteratura per l'infanzia è stata fatta a Didacta, la Fiera della scuola alla Fortezza da Basso di Firenze che si è tenuta da 20 al 22 marzo con un’affluenza record di oltre 20mila visitatori. A seguire i due albi arriveranno alla Bologna Children’s Book Fair, la Fiera internazionale più grande del mondo dell’editoria per ragazzi, in calendario dall’8 all’11 aprile a Bologna. Prima di approdare all'appuntamento più atteso: il Salone del libro di Torino (9-13 maggio).

"Il bando “Per chi Crea” del Ministero della Cultura e Siae ci ha dato una grande possibilità – commentano Gloria Pampaloni e Claudia Centi, titolari della Federighi Editori – la creazione dei primi due albi illustrati dedicati alla poesia. Grazie al sostegno del Mic e di Siae non solo abbiamo potuto creare due albi silenziosi (o quasi), ma abbiamo anche l’opportunità di presentarli e farli conoscere, insieme all’autrice Elisabetta Capelli, a livello nazionale e internazionale.

Il primo appuntamento per la presentazione dei libri al mondo della scuola è stato alla fiera Didacta a Firenze dove abbiamo parlato di questo progetto agli insegnanti in arrivo da tutta Italia. I prossimi appuntamenti che ci aspettano per promuovere questo progetto hanno carattere internazionale. La distribuzione sarà capillare, sia in tutte le libreria d’Italia sia online e in particolare sarà coinvolta la nostra rete di distribuzione museale: presto gli albi dedicati alla poesia saranno a disposizione nei bookshop dei più importanti musei d’Italia”.