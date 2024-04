La Scala della Gentilezza alla biblioteca di Santa Croce, 37 gradini 'cortesi'

“Grazie”, “Prego”, “Per favore”, Posso aiutarti?” Sono alcune delle parole cortesi che compongono la Scala della Gentilezza, inaugurata oggi alla Biblioteca Comunale Adrio Puccini di Santa Croce sull'Arno.

Lungo il muro in corrispondenza di ognuno dei 37 gradini della scalinata sono stati scritti termini che rimandano alla gentilezza: ognuno è scritto con un diverso colore dell'arcobaleno.

Nelle scuole santacrocesi vengono portati avanti numerosi progetti di educazione a comportamenti gentili, a partire dell'uso delle parole. Così l'amministrazione comunale ha ritenuto importante ricordarle anche in un luogo pubblico molto frequentato da bambini, ragazzi e giovani, come la biblioteca, la “casa delle parole” per eccellenza.

Al taglio del nastro stamani oltre a rappresentanti del Comune hanno partecipato anche gli alunni della Scuola dell'infanzia Poggio Fiorito, che hanno recitato una filastrocca e cantato una canzoncina. I bambini hanno regalato alla Biblioteca un cartellone con parole gentili e hanno ricevuto in dono un fiore con le parole che fanno “bene” per coltivare la gentilezza con gli altri.

Prima di tornare a scuola i bambini hanno fatto visita al Palazzo Comunale accompagnati dalla sindaca Giulia Deidda.