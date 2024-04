La Serie D maschile dell’AP Pallavolo Certaldo si classifica per i playoff

La Serie D Maschile dell’AP Pallavolo Certaldo accede ai playoff per la conquista della Serie C dopo la vittoria di sabato scorso a Torrita di Siena contro il Fides, squadra immediatamente dietro in classifica con soli 2 punti di differenza. In realtà bastava un punto solo per garantirsi il secondo posto, ma i certaldini hanno vinto 3:1 guadagnando 3 punti e dimostrando di avere qualcosa in più in campo, come conferma anche coach Luca Bocini: “Soprattutto alla fine del secondo set siamo stati molto più decisi e molto più determinati a chiuderlo nonostante fossimo indietro di qualche punto rispetto al Torrita. Si è visto che abbiamo qualcosa in più a livello di organizzazione di gioco, ma anche a livello individuale”. Il 27 aprile inizierà la fase successiva, i playoff, che coinvolgerà 4 squadre, le prime e le seconde classificate della regular season dei due gironi: per il girone A Norcineria Toscana di Foiano della Chiana e AP Pallavolo Certaldo, per il girone B Invicta Volleyball Emini Costruzioni di Grosseto e Dream Volley Pisa Migliarino. Le prime classificate si incontreranno in un turno al meglio delle tre gare e la squadra vincente sarà promossa direttamente in Serie C. Le seconde classificate dei due gironi si incontreranno in un turno al meglio delle tre gare: la squadra vincente affronterà la perdente delle prime classificate e chi vince sarà promossa in Serie C.