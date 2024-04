Lorenzo Pratesi porta la sua commedia a Empoli per l'associazione benefica Calciando Insieme

L'associazione Calciando Insieme organizza un nuovo spettacolo sabato 27 aprile al teatro Il Momento di Empoli. La compagnia teatrale pistoiese Lorenzo Pratesi & co. si esibirà in "VIP - Veramente Ingombrante Personalità", uno show che con ironia affronta il delicato tema del bullismo e bodyshaming. L'intero incasso sarà interamente devoluto all'associazione, una realtà ormai attiva da parecchi anni che si occupa di far praticare sport a ragazzi con disabilità.

Dopo i successi delle date di Montemurlo, Pistoia, Bologna e Riccione con quasi 2000 biglietti venduti, la commedia arriva a Empoli.

Protagonista è Francesca, trentaduenne aglianese alle prese con le classiche pressioni della vita moderna tra peso in eccesso, lavoro precario e una chiassosa famiglia. I suoi sogni alquanto adolescenziali verso il cantante del momento sono l’unica consolazione, ma la vita riserva sempre sorprese imprevedibili. Uno scambio di identità la trasforma di punto in bianco in una VIP, simbolo della bellezza made in Italy che finalmente va oltre i soliti canoni, esponendola però a continui episodi di body shaming e derisione del suo corpo.

Lorenzo Pratesi

"Un vero e proprio inno contro il bullismo e la discriminazione trattato con ironia e sarcasmo", sintetizza Pratesi. Che aggiunge: "Tratto temi di sensibilizzazione sociale da 20 anni e sono il segretario nazionale della ANSES (Associazione Nazionale Stress e Salute), associazione nella quale, in collaborazione con una psicoterapeuta, organizzo gruppi di teatroterapia da circa 15 anni. E proprio sul palco, infatti, troverete un cast formato da ex partecipanti a questi corsi, fortemente esperienziali e formativi, che mirano all’acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé” dichiara Pratesi.

Per info e prenotazioni biglietti rivolgersi a Mattia Mosconi al tel. 3474021754 oppure direttamente presso Mattia Mosconi Pratiche Auto in Piazzetta E. Curiel, 1 a Santa Croce sull’Arno (PI).