Lungo i sentieri della Liberazione, trekking e corteo automobilistico a Castelfiorentino

Un 25 aprile nel segno del ricordo e della memoria. Con numerosi itinerari alla riscoperta di alcuni episodi del periodo della Resistenza e della Liberazione. Fervono i preparativi a Castelfiorentino per la Festa del 25 aprile, che da diversi anni - ormai - è accompagnata da numerose iniziative che vedono coinvolti il Comune, l’ANPI, lo SPI CGIL e le scuole del territorio (Istituto Comprensivo e Istituto Superiore “F. Enriques”).

Si comincia venerdì 19 aprile con i “Percorsi della memoria. Sulle orme dei resistenti”, promossa dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e dall’ANPI, cui seguirà un nuovo itinerario lunedì 22 (ore 17.30) dedicato alle donne resistenti. Martedì 23 appuntamento all’Enriques (Auditorium, ore 9.00) con la visione guidata del film “L’Agnese va a morire”, rivolta agli studenti del Comprensivo e dell’Enriques (interventi di Barbara Degl’Innocenti, Gerardo Di Fonzo, Silvia Callaioli, Marco Cappellini), mentre mercoledi 24 – sempre nell’auditorium dell’Enriques (ore 10.00) mattinata incentrata sul tema “Per una Resistenza al femminile. Dalle staffette partigiane alle madri costituenti” con interventi del Sindaco, Alessio Falorni, Rossella Pace (storica), Riccardo Nencini (Presidente Gabinetto Viesseux), Barbara Degl’Innocenti (dirigente scolastico), Marco Cappellini (presidente ANPI).

Sempre il 24 mattina (con replica il 26) un trekking urbano organizzato da Toscana Hiking Experience dedicato agli studenti delle superiori incentrato su due episodi significativi del 1943-1945 (arresto dei sette giovani in via Terino e partenza dei volontari della libertà), mentre il 25 mattina T.H.E. accompagnerà gli escursionisti nelle colline di Cambiano dove avvenne nel 1944 una strage di civili (iniziativa promossa con la sezione soci Coop e ANPI)

Il 25 aprile (ore 12.30) appuntamento al Circolo “Puppino” per il “pranzo partigiano”, mentre alle 15.00 è fissato l’orario di ritrovo in Piazza Gramsci dove partirà il corteo automobilistico per la deposizione di targhe e corone di alloro a cippi e monumenti: Nello Niccoli, Mario Cioni, Gabbriello Maggiorelli (Cimitero Comunale), Caduti in guerra (Petrazzi), Aladino Bartaloni (Granaiolo), Caduti in guerra (Castelnuovo d’Elsa) con successiva sosta al “Fiore del partigiano” (giardini ex scuola elementare Castelnuovo), e infine a Dogana (lapide Mario Bustichini). Alle 17.30, sempre in Piazza Gramsci, è in programma il corteo a piedi per la deposizione di corone di alloro alla lapide di Giuseppe Garibaldi (piazza del Popolo), alla targa dei sette antifascisti arrestati nel 1943 (via Terino), al cippo di Cesare Manetti e al Monumento ai caduti (piazza Gramsci). A seguire in Piazza Gramsci il Concerto della Filarmonica “G. Verdi” e la Celebrazione della ricorrenza con interventi del Sindaco, Alessio Falorni, del presidente dell’ANPI, Marco Cappellini e la partecipazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

“Un programma sempre più ricco e qualificato – sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – frutto di un lavoro coordinato del Comune insieme all’ANPI, lo SPI CGIL e le scuole del nostro territorio, affinché questa ricorrenza rappresenti sempre di più un’opportunità di studio, di approfondimento e di riflessione con le nuove generazioni sulle conseguenze nefaste della guerra e sulle radici della nostra democrazia. Ringrazio pertanto di cuore tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato all’organizzazione delle varie iniziative, che rendono onore alla nostra memoria e alla storia della nostra comunità”

Si ricorda, infine, che per l’intera giornata del 25 è inoltre prevista un’apertura straordinaria della mostra ““Gli Anti Marcia. I Castellani che dissero NO! al fascismo” (spazio eventi, Corso Matteotti 19) con orario 10.00-13.00 e 16.00-19.00

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa