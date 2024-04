Morte di Mattia Giani, aperto un fascicolo dalla Procura di Firenze

È stato aperto un fascicolo dalla Procura di Firenze sulla morte di Mattia Giani, l'attaccante del Castelfiorentino che domenica 14 aprile, ha accusato un malore durante una partita con il Lanciotto ed è deceduto lunedì mattina all'ospedale di Careggi. Si tratta di un fascicolo modello 45 - per atti non costituenti notizia di reato e al momento senza indagati. Per domani era stata fissato a Careggi il riscontro diagnostico che è stato sospeso, in attesa che la procura disponga l'autopsia.