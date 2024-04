Niccolò Ciatti, condanna definitiva a 23 anni per l'assassino

La Cassazione ha confermato la condanna a 23 anni di reclusione per Rassoul Bissoultanov, il cittadino ceceno accusato dell'omicidio di Niccolò Ciatti avvenuto nel 2017 a Lloret de Mar, in Spagna. Il padre della vittima ha espresso l'amarezza per il fatto che l'imputato è in libertà e ha esortato a catturarlo. Bissoultanov era stato estradato in Italia nel dicembre 2021, ma è tornato libero a causa di un difetto di procedura e da allora è latitante.

Per il procuratore generale Bissoultanov era "consapevole della sua forza, che ha messo in atto la sua azione nei confronti di una persona inerme e indifesa". Non sussistono, a detta del pg, i crismi dell'omicidio preterintenzionale. Il 22enne toscano venne colpito con un calcio "quando era del tutto indifeso e inoffensivo - scrissero i giudici di primo grado nella sentenza poi confermata in appello - ancora stordito per il pugno ricevuto, in violazione di ogni più elementare regola di combattimento che fin da epoca antica proibisce di colpire l'avversario a terra". Proprio la conoscenza approfondita "della lotta da combattimento consentiva all'imputato di avere piena consapevolezza della potenzialità letale del calcio".

"Credo sia sia stata riconosciuta la colpevolezza di Bissoultanov. Questo è il primo passo ma adesso va ricercato affinché vada in carcere perché purtroppo Niccolo' non può fare quello che fa lui e non è giusto". Così Luigi Ciatti, padre di Niccolò.