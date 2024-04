Pistoia, il sindaco incontra l'ambasciatore degli USA

Questa mattina si è tenuto un incontro istituzionale tra il sindaco di Pistoia e l’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia Jack Markell.

Il diplomatico statunitense, oggi a Pistoia accompagnato dalla Console Generale a Firenze Daniela Ballard, prima di recarsi alla Biblioteca San Giorgio, ha fatto tappa nel Palazzo comunale dove è stato ricevuto dal sindaco. Un'importante visita per la nostra città durante la quale è stata rinnovata la volontà di proseguire e rafforzare la fruttuosa collaborazione tra le due realtà in ambito culturale.

A seguire, dunque, l’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America Markell si è recato all’American Corner della Biblioteca San Giorgio, il progetto di “diplomazia pubblica” nato dalla collaborazione tra l’Ambasciata Usa in Italia, che lo finanzia, e la Biblioteca San Giorgio con lo scopo di creare un centro di innovazione digitale aperto al pubblico e nel quale, in particolare i ragazzi, possono utilizzare una ricca dotazione di strumentazione audio-video e informatica per apprendere nuove competenze.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa