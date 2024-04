Scuola, Ceccardi (Lega): "Lettera assessore toscano Nardini conferma che Pd è pro islamizzazione"  

“Il Pd si piega all’islamizzazione del nostro Paese e l’assessore toscano Alessandra Nardini, che non è nuova a questo tipo di iniziative, si dimostra ancora una volta tra i più fervidi sostenitori di questa deriva anti-italiana. Siamo di fronte a una cieca presa di posizione ideologica che richiama chiaramente quanto accaduto a Pioltello per la celebrazione di fine Ramadan e che non ha nulla a che fare con l’autonomia scolastica, l’organizzazione didattica e le esigenze degli studenti.

Per fortuna il ministro Valditara ha già detto chiaramente che presenterà quanto prima un regolamento ministeriale che precluda la possibilità di chiudere le scuole per le festività non riconosciute dallo Stato. Io sono totalmente d’accordo con il ministro, così come supporto la sua proposta di buon senso di mettere un tetto al numero di stranieri per classe.

Le tristi battaglie politiche portate avanti dalla sinistra con l’obiettivo di imporre la dittatura delle minoranze e il finto multiculturalismo, invece, qualificano perfettamente chi le propone e vanno rigettate con forza”. Così Susanna Ceccardi (Lega) sulla lettera trasmessa nei giorni scorsi dall'assessore regionale all'istruzione Alessandra Nardini all'ufficio scolastico regionale, in cui vengono fornite indicazioni sulla possibilità per i singoli dirigenti scolastici di prevedere ulteriori giornate di chiusura della scuola in occasione di festività di altre religioni.