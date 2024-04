Silvano Bini compie 95 anni, Empoli in Azione lo propone per il Pegaso d'Oro

Come partito politico Empoli in Azione vogliamo fare gli auguri di buon compleanno ad un grande dirigente sportivo empolese, Silvano Bini, che oggi compie 95 anni.

Silvano Bini è stato uno dei più grandi dirigenti sportivi italiani; per cinquant’anni nell’Empoli calcio, grande scopritore di talenti sia come giocatori sia come allenatori, Silvano nelle squadre che ha diretto ha sempre portato vittorie e successi.

La prima promozione in serie A dell’Empoli calcio, la promozione in serie A del Livorno, la promozione della Pistoiese.

Come Empoli in Azione, chiediamo all’Amministrazione Comunale di proporre al Presidente della Regione Eugenio Giani che gli venga concesso il Pegaso d’oro per meriti sportivi, per la lunga attività nel mondo sportivo e per aver dato lustro alla nostra regione, gestendo sempre le squadre con serietà, competenza ed onestà

