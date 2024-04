Sit-in della Lega al mercato di Fucecchio

- Marco Cordone (Segretario Comunale della Lega a Fucecchio e ViceSegretario Provinciale di Firenze), coadiuvato dai suoi collaboratori, incontrerà domani 17 aprile dalle ore 9 alle ore 13,30 la cittadinanza ad un'apposita postazione ubicata in piazza XX Settembre all'ingresso del mercato settimanale, lato Bar Giuliano. Numerosi i temi portati dagli esponenti Leghisti all'attenzione dell'Opinione pubblica tra cui la proposta di istituzione di un Assessorato alla Sicurezza e legalità, la viabilità ed i parcheggi, come il senso alternato istituito sul ponte vecchio di San Pierino, il parcheggio selvaggio all'Ospedale San Pietro Igneo,il fatto che la realizzazione di 350 nuovi stalli a pagamento sia eccessiva per un centro come Fucecchio, la pista ciclabile del viale Colombo e tanti altri argomenti come un adeguato sostegno allo sport amatoriale la cui indiscussa funzione sociale ha assunto sempre più importanza. Marco Cordone, esprime inoltre grande soddisfazione per il lavoro di squadra portato avanti da tutti i componenti della Segreteria Fucecchiese che ricorda molto volentieri: Stefano Cartocci (ViceSegretario), Andrea Frino, Manuel Auseretti, Marco Vinicio Bonaccorsi, Elisa Gini ed Eduardo Lambiase. Prima di tutto Fucecchio!".-

Fonte: Lega Fucecchio - Ufficio stampa