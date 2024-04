Successo per il concerto di BlueSound a Capanne

Sabato sera è andato in scena nei bellissimi locali del cinema teatro di Capanne completamente presi d'assalto dal pubblico il concerto di BlueSound, ogni apparecchio a disposizione della sala gremita è stato sfruttato con meravigliosi giochi di luci e video proiezioni che hanno accompagnato il concerto magistralmente eseguito al violino da Luca Volpi, concerto molto atteso dalla popolazione montopolese e non anche per la curiosità della partecipazione di BlueSound ai casting di “si Tu Que Vales, ma Luca è andato oltre avvalendosi della preziosa collaborazione del figlio Filippo, spalla e tecnico e della straordinaria partecipazione del corpo di ballo della Ciotti Dance School di Montopoli in Val d'Arno e con l'Associazione Giubilate mettendo a disposizione uno staff straordinario che in sala ha saputo accogliere il vasto pubblico. Realtà locali di quersto territorio che di risorse ne ha infatti subito alla prima occasione si pensa di ripetere lo show. Dalla prima nota di “Shallow” fino all'ultimo ballo della “Bamba” emozioni ed applausi a non finire con richieste di bis e addirittura autografi...complimenti a tutti e alla prossima.