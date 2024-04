Terremoto a Poggibonsi, registrata scossa di magnitudo 3.4

Terremoto di magnitudo 3.4 a Poggibonsi nella tarda serata di oggi. I sismografi dell'Ingv hanno registrato una scossa di 3.4 intorno alle ore 19.50, con profondità di 8 km, nella zona est di Poggibonsi, in zona Cedda non distante dalla Sr429. La scossa sarebbe stata avvertita in tutta l'area della Valdelsa senese e fiorentina, fino anche a Empoli.

"Scossa di terremoto avvertita distintamente nella zona di Siena. In corso verifiche, al momento non riferiti danni ma panico tra le persone", così' Eugenio Giani sul suo profilo facebook.