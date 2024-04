Torna Certaldo in Fermento alla piscina Fiammetta: 10 giorni di grandi eventi

Confermata la location, l’area verde fronte piscina Fiammetta; ed annunciate, nei giorni scorsi, le date: dal 19 al 23 giugno e dal 26 al 30. Chiuso il programma di intrattenimento con artisti di livello internazionale. Tutto pronto, dunque, per l’atteso ritorno della festa della birra di Certaldo.

La quinta edizione di Certaldo in Fermento, organizzata da Confesercenti Firenze e patrocinata dal Comune di Certaldo, si preannuncia densa di iniziative ed eventi.

Musica, spettacoli, una proposta gastronomica variegata e l’immancabile selezione di birre locali ed estere. Questa la ricetta vincente di un format che continua a crescere e si configura come punto di riferimento dell’intrattenimento estivo del territorio.

Il programma dettagliato è stato illustrato questa mattina presso la sede Confesercenti di Certaldo, alla presenza del Sindaco Giacomo Cucini, dell’assessore Jacopo Masini, del presidente Fipet Confesercenti Franco Brogi, del responsabile Confesercenti di area Gianluca D’Alessio e di alcuni organizzatori.

Tutte le sere, a partire dalle ore 18:00, 20 espositori food allieteranno i palati dei visitatori alternando piatti della tradizioni a proposte più insolite. Agli immancabili panini con il lampredotto e fritture miste si affiancheranno anche pizza, dolci, gelato e tante altre prelibatezze tutte da scoprire. Chiaramente massima l’attenzione alla selezione delle birre, diversi gli stand che all’interno dell’area saranno dedicati alla spillatura: chiara, rossa, doppio malto e non filtrata. Un grande spazio coperto con tavoli e sedie consentirà di assaporare, in totale tranquillità, gli abbinamenti cibo-birra pensati per soddisfare i visitatori.

Confermata l’attenzione alle imprese della zona, come ormai consuetudine infatti, l’organizzazione ha cercato di coinvolgere in via prioritaria le attività con sede nel comune di Certaldo e in quelli limitrofi.

“Ancora una volta partite iva e associazioni insieme per un grande evento – dichiara Franco Brogi, presidente FIEPET Confesercenti – in questo senso siamo un caso unico nel panorama dei grandi eventi estivi. Quest’anno crediamo di aver compiuto un ulteriore salto di qualità anche nell’offerta dell’intrattenimento, con la presenza di artisti di livello nazionale ed internazionale. Sempre ad ingresso gratuito. Certaldo in Fermento è una rassegna in grado di soddisfare una fascia di visitatori molto ampia, strizzando l’occhio anche ai tanti turisti che nei mesi estivi visitano il nostro borgo.”

Non solo buona birra e street food. Completamente rinnovata l’area spettacolo, con un palco di dimensioni maggiori e un impianto audio-luci all’avanguardia. Si parte il 19 giugno con “Living Theory” (Linkin Park cover band) per continuare il 20 con i “Sempremax” (tribute band Max Pezzali). Seguirà poi un week-end da tutto esaurito. Il 21 giugno in scena “Ivana Spagna” con RadioStop Party, mentre il 22 l’attesa tappa del tour estivo de “Le Vibrazioni”. Chiude la settimana il coinvolgente spettacolo di “Lenny Jay” con il tributo a Michael Jackson. Dopo qualche giorno di pausa il palco tornerà ad animarsi giovedì 26 giugno con un’altra band di primo livello: i Sonohra. La sera successiva animerà il palco una serata “Rock Party”, un viaggio nella musica rock degli anni 2000. Il 28 giugno riflettori puntati e led accesi per il grande ritorno degli “Eiffel65”. Ultime due serate prima dei titoli di coda: il 29 giungo sarà la volta della serata anni ’90 con i “Back to the 90’s boys”, chiusura rock il 30 giugno con la cover band degli AC/DC “Hard as a Rock”.

Previsto anche un mercatino dell’artigianato, anche in questo caso con la possibilità di partecipazione per le associazioni onlus del territorio e un’area gioco per i bambini con giostre e gonfiabili.

Il sindaco Giacomo Cucini e l'assessore al commercio Jacopo Masini hanno manifestato entusiasmo per la quinta edizione dell'evento che è diventato un appuntamento imprescindibile sia per i residenti di Certaldo che per un vasto pubblico che si estende oltre la Valdelsa. Hanno inoltre sottolineato il livello artistico eccezionale di questa edizione, evidenziato dalla partecipazione di artisti nazionali e internazionali di fama, confermando così il crescente prestigio e l'importanza della manifestazione.