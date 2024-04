Use Gross, ultimo capitolo prima dei play off: parla Valentino

Se c’è una cosa che non interessa a coach Luca Valentino è fare i calcoli ed ipotizzare cosa potrà succedere. Dopo il ko in volata di Saronno, il tecnico dell’Use Computer Gross si gode così il secondo posto matematico della sua squadra, commenta la gara di sabato sera e guarda avanti. Inutile quindi chiedergli chi troverà ai playoff la sua squadra o chi preferirebbe. Di questo ne parlerà dopo la sfida che sabato sera alle 18 (segnarsi l’orario, grazie) i suoi giocheranno contro Pavia con due obiettivi: confermare il buon momento e salutare al meglio davanti ai propri tifosi la stagione regolare prima di entrare nel magico clima dei playoff.

Si parte dall’analisi del match di Saronno: "Sapevamo di doverci superare per competere con loro – attacca - e per molti aspetti l'abbiamo fatto. Dopo un inizio difficile condizionato dall'aver subito il primo fallo dopo otto minuti dall'inizio e dall'esuberanza che caratterizza i nostri avversari nelle partite casalinghe, non ci siamo disuniti e, grazie all'atteggiamento di tutti, siamo rientrati in una partita che era iniziata in salita.

Dopo quell’avvio è stata una gara sempre in equilibrio nonostante il piccolo tentativo di fuga nostro e caratterizzata da 15 cambi di possesso, un dato che dà un'idea nei numeri più precisa. Alla fine Saronno ha vinto con merito riuscendo, nonostante il buon lavoro difensivo che abbiamo fatto, a punire ogni minima disattenzione e trovando anche tre triple delle 15 finali difficilissime. Proprio queste sono state decisive negli ultimi secondi dell'azione, di cui una da ben 8 metri. Sono gli episodi che hanno di fatto segnato la partita".

"Ora – prosegue - ci tuffiamo verso l'ultima di questa seconda fase portando in dote quella voglia di dover alzare ancora di più la nostra qualità dopo aver combattuto ad armi pari contro una squadra del valore di Saronno".

I playoff, quindi, sono ora la priorità dei biancorossi che conosceranno nel fine settimana il nome della squadra che affronteranno, una fra Quarrata, La Spezia e Lucca. Un playoff che inizierà mercoledì 8 maggio, quindi ben oltre due settimane dopo la fine della stagione regolare. Una cosa a dir poco inusuale che gli allenatori dovranno essere bravi a saper gestire per mantenere in condizione le proprie squadre.

