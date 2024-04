Una Vespa speciale con finiture in pelle e cuoio: l'omaggio di San Miniato

Il tour del Vespa World Days 2024 passa anche da San Miniato. Sabato 20 aprile il lungo serpentone delle Vespe toccherà anche il territorio della città della Rocca.

"Noi non ci facciamo certo trovare impreparati" si legge in una nota del Comune di San Miniato. "Grazie al Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale - Consorzio, al Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, al Consorzio Vero Cuoio, alla Tappezzeria Essebi, al Vespa Club Pontedera e al Vespa club San Miniato abbiamo realizzato una vespa con rifiniture in pelle e cuoio cucite a mano, e un casco rivestito di pelle, una splendida occasione per celebrare un mito su due ruote e il prestigioso prodotto che identifica il nostro territorio!".