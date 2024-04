Auto tampona camion di Autostrade, incendio blocca A1 e la Fi-Pi-Li

Auto in fiamme dopo un tamponamento contro un furgone della società Autostrade che stava predisponendo un cantiere sulla carreggiata alle 6 di questa mattina sull'A1, al km 284 direzione Nord, nel territorio di Sesto Fiorentino. I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest sono intervenuti assieme ai sanitari inviati dal 118. I 3 addetti di Autostrade sono stati soccorsi mentre il conducente del mezzo che ha causato l'incidente non è stato trovato. La circolazione in direzione Nord è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso. Il blocco in A1 ha causato ripercussioni anche in Fi-Pi-Li, con il transito bloccato sin dal casello di Scandicci.