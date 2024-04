Azione a casa tua, il partito racconta la visione di Empoli sui social

Mancano ormai circa 50 giorni alle Elezioni Amministrative. Azione ha definito la propria lista di candidati, ed a breve ne darà presentazione ufficiale, assieme al simbolo che ci accompagnerà in questa avventura.

Il programma per la città è già stato condiviso assieme alle altre forze di Coalizione (Azione, Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra) e presentato dal candidato sindaco che sosteniamo, Alessio Mantellassi, ed in questo Programma ci ritroviamo appieno, avendo contribuito fortemente a comporlo. Poiché però nei giorni scorsi tante persone mi hanno e ci hanno chiesto di esprimere la nostra posizione in merito a tanti argomenti riguardanti la nostra Empoli, domandandoci qual è la posizione di Azione circa specifici temi, abbiamo deciso di dare risposte a tutti.

Per questo, per tutti i prossimi 50 giorni, sulle pagine social di Azione e del sottoscritto Luca Ferrara quale Segretario cittadino, almeno una volta al giorno pubblicheremo un post spiegando “come la pensiamo” circa tanti, tantissimi argomenti di interesse di tutti i cittadini di Empoli. Affronteremo tutti i temi, anche quelli più delicati: impianti dei rifiuti, acqua pubblica e Multiutility, sicurezza in città, manutenzioni, attenzione alle zone produttive, qualità dell’aria, arredo urbano e molto altro.

Vi invitiamo pertanto a seguire le nostre pagine social, sia su Facebook che su Instagram, per ricevere tutti i nostri aggiornamenti e visualizzare tutti i nostri contenuti; che vi portiamo in

casa, consentendo a tutti di valutare in maniera chiara, netta e senza veli il nostro pensiero. Cercheremo di dare il nostro punto di vista, in maniera puntuale, su tutti i temi di rilievo per la città.

Inoltre, proprio da queste richieste di “spiegazione” del nostro punto di vista sui vari argomenti, abbiamo capito che il modo migliore per far capire e conoscere chi siamo (e quali istanze portiamo avanti) è quello del confronto personale coi cittadini. Per questo motivo, abbiamo pensato ad “Azione a casa tua” ed abbiamo messo a disposizione un indirizzo mail dove qualunque cittadino può contattarci e mandarci un messaggio (oltre a scriverci attraverso gli altri contatti, soprattutto le nostre pagine social), per prendere contatto con noi e confrontarci su Empoli e su cosa vorremmo fare per migliorarla, manutenerla, svilupparla. Potremo fissare un incontro, verremo noi a trovarvi e a raccontarvi cosa vogliamo per il futuro della città in cui tutti viviamo.

Mail: empoliinazione@gmail.com

