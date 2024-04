Banda ultralarga, Pavese: "A che punto è la posa nel nostro comune?"

“A che punto è la posa della banda ultralarga per la rete internet ultra veloce nel territorio urbanizzato del nostro comune?”. E’ quanto si chiede Federico Pavese, candidato a sindaco della Lista Monteluponelcuore alle prossime elezioni amministrative.

“In un articolo, uscito sul sito del comune e datato 25 novembre 2022 – incalza Pavese – la previsione, a questi punti molto ottimistica, era che entro la fine del 2023 tutto il comune sarebbe stato servito da banda ultralarga. Evidentemente qualcosa, nel cronoprogramma previsto dal comune, è andato storto”

Pavese è stato contattato da alcuni cittadini che hanno interrogato più volte l’amministrazione comunale per capire lo stato d’avanzamento dei lavori di cablaggio, senza avere risposte. Sarebbe opportuno chiarire perché non si può andare avanti solo a proclami, anche perché i cittadini possono facilmente controllare e verificare che ancora la loro zona non è servita dalla banda larga. Nel 2024 avere un’infrastruttura di rete efficiente pronta per le nuove sfide future quali l’AI e le IOT è fondamentale per il cittadino.

“Capisco che i ritardi possono essere fisiologici e non dipendenti dal comune – conclude Pavese – ma la comunicazione al cittadino andava fatta sicuramente in maniera puntuale a fronte dei molti disagi subiti. Strade spaccate e spesso raffazzonate alla buona e posa fibra incompleta dovevano essere affiancati da informazioni certe. Perché a lanciare previsioni siamo tutti buoni, ma quando arrivano i problemi e i ritardi sarebbe auspicabile una comunicazione puntuale. Anche perché il tutto viene finanziato con fondi Pnrr.”

Monteluponelcuore – Centrodestra per Montelupo