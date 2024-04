Beve liquido con soda caustica, 23enne in condizioni disperate

Un 23enne avrebbe bevuto un liquido contenente soda caustica, per questo è stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Santo Stefano di Prato. Lo riporta il quotidiano Il Tirreno. Il fatto risale a lunedì pomeriggio. Il liquido avrebbe causato gravi lesioni all'esofago e allo stomaco. Non si tratterebbe di un gesto volontario ma accidentale. Il giovane, di origine pakistana, è attualmente ricoverato in Rianimazione. Il trasferimento a Cisanello in elisoccorso non sarebbe stato possibile proprio a causa delle gravi condizioni di salute.