Cerreto Guidi in visita al Parco Letterario delle Foreste Casentinesi nel nome di Emma Perodi

Si è svolto nei giorni scorsi il viaggio scambio da Cerreto Guidi a Bibbiena e Camaldoli, sedi del Parco Letterario delle Foreste Casentinesi. Il viaggio è stato reso possibile dall’impegno del Comune di Cerreto Guidi e della Pro Loco di Cerreto Guidi ed è avvenuto nel nome di Emma Perodi. La visita, a cui ha preso parte una numerosa comitiva, fa seguito a quella di una folta delegazione di Bibbiena a Cerreto Guidi che lo scorso anno ha gettato le basi per un proficuo scambio tra le due realtà.

Come noto la scrittrice Emma Perodi, nata a Cerreto Guidi nel 1850 e morta a Palermo nel 1918, fu resa famosa soprattutto dai suoi racconti. Celebri le raccolte: “Le novelle della nonna” ambientate in vari luoghi del Casentino e “I briganti di Cerreto Guidi”.

“Per favorire la conoscenza della scrittrice - commenta il Sindaco Simona Rossetti - il comune di Cerreto Guidi ha organizzato nel 2018 un importante convegno a cui hanno aderito il Centro Studi di Palermo e il Parco Letterario del Casentino. Abbiamo inoltre intitolato, a suo nome, la nuova biblioteca comunale inaugurata nel 2021 con una specifica sala con le opere e i documenti di Emma Perodi., per non tacere di altri progetti ed attività che mirano a dare visibilità e rilievo a questa figura. Inoltre nell’ambito del progetto “Passeggiate letterarie del Montalbano”, al termine della passeggiata del 2023, è stata messa in scena la commedia in vernacolo “Emma Perodi e i briganti di Cerreto Guidi” scritta per l’occasione da Daniela Mancini che intende mettere in risalto la figura della scrittrice per la sua modernità”.

La delegazione di Cerreto Guidi che si è recata a Bibbiena, è stata ricevuta dalla professoressa Alberta Piroci Branciaroli, storica dell’arte e Direttrice Scientifica del Parco Letterario Emma Perodi e Foreste Casentinesi e dall’architetta Annalisa Baracchi, Presidente del Parco. Nel corso della giornata il gruppo cerretese ha visitato il palazzo comunale e il teatro comunale dove si sono esibiti alcuni attori dell’Associazione Culturale La Maschera. Fausto Prestini, Elisabetta Santini, Vittoria Caruso e Andrea Gori hanno letto dei brani dalla novella: “Il frate dalla gamba di legno”.

Il viaggio è proseguito a Camaldoli per concludersi ammirando un’installazione, a ricordo di Emma Perodi, circondata da enormi castagni. Si tratta di una panchina sul cui schienale sono intagliati alcuni versi di una novella ambientata nel luogo. Vi è poi un totem con le spiegazioni e una stele con il logo del Parco anch’esso intagliato. Visto il successo dell’iniziativa e i sempre più intensi contatti che si sono stabiliti, l’obiettivo è che Cerreto Guidi possa entrare nella rete dei parchi letterari per promuovere l’illustre scrittrice a livello nazionale ed internazionale.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa