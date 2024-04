Convegno scientifico per la partenza da Firenze del Tour de France 2024

Due giorni per parlare di ciclismo: venerdì 19 aprile in Palazzo Vecchio e sabato 20 aprile in Palazzo Medici Riccardi. Gli eventi collaterali del mese.

In preparazione all'atteso evento sportivo della partenza del Tour de France 2024 da Firenze, prevista per la prima volta in Italia il 29 giugno da piazzale Michelangelo, la Città Metropolitana di Firenze promuove un convegno scientifico con approccio multidisciplinare sull'universo del ciclismo.

I contenuti sono stati presentati questa mattina in Palazzo Medici Riccardi. In città saranno presenti esperti e professionisti da tutto il mondo sui temi del ciclismo e della salute legata alla pratica dello sport.

I lavori prenderanno avvio nel pomeriggio di venerdì 19 aprile nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, con rappresentanti delle istituzioni.

La cerimonia inaugurale si soffermerà sulle tematiche dello Sport, della Sostenibilità, della Sicurezza e della Salute, col coinvolgimento di campioni e addetti ai lavori.

Il giorno successivo, sabato 20 aprile, l'appuntamento si sposta in Sala Luca Giordano in Palazzo Medici Riccardi, con una sessione dell'intera giornata su argomenti medici specialistici e relatori provenienti da svariate Università italiane e non solo.

Il congresso scientifico, con ospiti di rilevanza internazionale, esplorerà le tematiche relative al ciclismo e all'utilizzo della bicicletta non solo

come mezzo per il raggiungimento di prestazioni sportive di rilievo, ma anche come leva per la promozione di valori quali l'inclusività, il rispetto delle regole e l'altruismo che lo sport incarna, con uno sguardo aperto ai suoi molteplici ambiti di ricaduta, dalla salute all'ambiente.

Si affronteranno tematiche quali la postura, la traumatologia, la nutrizione e i protocolli diagnostici nella cura del paziente sportivo.

E' necessaria l'iscrizione per partecipare agli incontri. Per la sola giornata di sabato 20 aprile è previsto l'accreditamento ECM (Educazione

Continua in Medicina).

Il programma completo al seguente link: https://www.nicocongressi.it/w p-content/uploads/2024/04/Fire nze-Tour-de-Fr

ance-2024-10-aprile-2024-1.pdf

Durante la presentazione sono stati illustrati nche i prossimi eventi proposti da Metrocittà e Comuni sul territorio in occasione del Grand

Depart. In allegato il calendario fino al termine del mese di aprile.