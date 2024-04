Da Cerbaiola ad Arnovecchio, continuano gli abbandoni di rifiuti e i sopralluoghi degli ispettori ambientali

Anche nel mese di marzo si è svolta l’attività di controllo degli ispettori ambientali di Alia Servizi Ambientali SpA congiuntamente a quella degli agenti della Polizia Municipale Comando territoriale di Empoli, in collaborazione con il servizio ambientale per scoraggiare il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti. Attività che comprende anche sensibilizzare la cittadinanza.

Nelle attività di controllo del mese, tra le zone dove sono stati ritrovati importanti abbandoni ed ispezionati rifiuti si segnalano: in centro nelle vie Carducci e Pirandello e nelle frazioni, in via delle Ville di Cerbaiola, via Val d’Orme e via Arnovecchio.

Gli ispettori ambientali hanno effettuato 90 controlli e verifiche, soprattutto su abbandoni generici ed uso improprio dei cestini porta rifiuti, ma anche a seguito di segnalazioni pervenute dall’amministrazione comunale, Polizia Municipale e cittadini che hanno richiesto un intervento tempestivo degli ispettori. Sono stati ispezionati 245 rifiuti ed emesse 5 sanzioni per un valore totale pari a di 610 euro. Gli agenti di Polizia Municipale del Comando territoriale di Empoli, nel mese di marzo hanno effettuato due sopralluoghi i cui esiti sono in corso.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa