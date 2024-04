Dal neonato all'adolescente: presente e futuro della Chirurgia pediatrica in Aoup, incontro alle Benedettine

Sabato 20 aprile al Centro Congressi Le Benedettine (inizio alle 9) si terrà un incontro promosso dalla Sezione dipartimentale di Chirurgia pediatrica dell'Aoup dal titolo "Dal neonato all'adolescente: presente e futuro della Chirurgia pediatrica in Aoup".

L'appuntamento, rivolto specificamente ai pediatri del territorio dell'area vasta, promuove un dialogo aperto e costruttivo tra professionisti che lavorano con un obiettivo comune: garantire il miglior percorso di cura possibile per i bambini di Pisa e dintorni. Durante le quattro ore di seminario la modalità di presentazione sarà informativa e sarà arricchita da una sessione centrale maggiormente interattiva ove verranno discusse le patologie di interesse chirurgico pediatrico di maggior riscontro, in un'ottica di fattiva collaborazione fra chirurghi e pediatri del territorio finalizzata all'ottimizzazione della presa in carico e delle cure dei bambini e dei ragazzi.