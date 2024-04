Empoli e Masolino, lezione straordinaria dell'associazione Il Ponte in occasione della mostra

Empoli 2024. Masolino e gli albori del Rinascimento: questo il titolo della lezione straordinaria della Libera Università dell’Associazione Culturale “Il Ponte” organizzata in occasione dei 600 anni della presenza a Empoli del pittore Masolino da Panicale, chiamato nel 1424 dai confratelli della Compagnia della Croce a decorare la cappella di S. Elena nella chiesa agostiniana di S. Stefano. Qui il pittore lascerà altre preziose testimonianze della sua arte insieme allo stupendo Vir dolorum dell’antico battistero della Collegiata di S. Andrea, oggi tra le opere più conosciute e significative dell’omonimo museo.

Il Comune di Empoli, per celebrare questa ricorrenza, si è fatto promotore di una importante mostra, aperta da aprile a luglio 2024 nelle due sedi del Museo della Collegiata di Sant’Andrea e della Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani, volta ad indagare il contesto storico-artistico dove è maturato il personalissimo e innovativo linguaggio figurativo di Masolino, «dipintore da Firenze», che contribuirà in modo determinante allo sviluppo della pittura del primo Quattrocento fiorentino.

L’incontro promosso dall’Associazione Culturale “Il Ponte”, che sarà tenuto dalla guida turistica Elisa Boldrini, vuole essere una breve introduzione ai temi e ai protagonisti della mostra e un invito alla sua visita, di sicuro interesse per comprendere l’orizzonte culturale nel quale Empoli si presenta come uno dei centri più rilevanti di questa importante fase di sperimentazione dell’arte del Rinascimento.

La lezione si svolgerà martedì 23 aprile 2024 alle ore 16 presso il Centro XXIV Luglio in Via Ferrucci, 12 (angolo piazza XXIV Luglio) a Empoli; il costo è pari a 10 euro.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l'associazione al telefono fisso 0571 73916, al cellulare (anche con un messaggio WhatsApp) al 335 5417264, all'indirizzo mail info@associazioneculturaleilponte.it

Fonte: Associazione Il Ponte