Esposto di FdI al Corecom: ecco cosa si contesta a Franconi

Il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Serena Bulleri ha presentato un esposto al Corecom Toscana contestando la violazione dell’art.9 della legge 28/2000 a Matteo Franconi, sindaco uscente a Pontedera.

"Il sindaco attualmente in carica Matteo Franconi – spiega Bulleri - nuovamente candidato per la tornata elettorale di giugno, dall’11 aprile ad oggi ha sistematicamente violato il divieto, ad evidente ed esclusivo fine propagandistico, mediante l’utilizzo di una pagina social denomina Matteo Franconi Sindaco, o mediante pubblicazione su quelle istituzionali del Comune di Pontedera, in cui vengono pubblicate quotidianamente notizie non in forma impersonale, né indispensabili per l’assolvimento efficace delle funzioni istituzionali dell’ente".

"Il rispetto delle regole, la sobrietà, l’arroganza del potere travestita da promozione del territorio, sono temi molto sentiti dai cittadini di Pontedera che hanno visto il sindaco Franconi muoversi con una disinvoltura inappropriata per un rappresentante delle istituzioni. Il Sindaco non crei confusione a proprio esclusivo vantaggio, non usi i mezzi a disposizione del Comune, e quindi di tutti i pontederesi, per la propria propaganda politica personale".

"In queste settimane – conclude Bulleri - sto visitando molti quartieri di Pontedera insieme ai candidati di Fratelli d’Italia: il malcontento nei confronti di Franconi è palpabile, le mancate promesse sotto gli occhi di tutti. Si è pensato più agli slogan e alle feste che ai problemi dei pontederesi. Anche per questo la partita è apertissima: siamo pronti a governare Pontedera. Già lo stiamo già facendo in 7 capoluoghi di provincia su dieci in Toscana. Abbiamo una classe dirigente preparata e competente che saprà amministrare senz’altro meglio di Franconi una città importante come Pontedera".