Un viaggio nella mente del Genio: a Vinci torna l'emozionante Giorno di Leonardo!

Se amate arte e storia, prendete un pennarello rosso e cerchiate il 21 aprile sul calendario. Per quel giorno non prendete impegni, andate a Vinci a celebrare il Genio!

Domenica 21 aprile dalle 10 alle 19 Leonardo da Vinci sarà protagonista nella sua città col Giorno di Leonardo. La Pro Loco di Vinci promuove l'ottava rievocazione di una delle menti migliori della storia, un momento attesissimo che richiama tanti turisti e curiosi.

Un viaggio emozionante attraverso la mente di un genio. Il tema che accompagnerà la rievocazione sarà “Ho avuto una visione!”, giusto per sottolineare l’innata genialità di Leonardo e la sua incredibile arte di immaginare, trascendere e prevedere opere incredibili.

Arte, spettacoli, cultura e street art in più di 30 iniziative sotto il segno inconfondibile di Leonardo. E poi mostre mozzafiato, un mercatino ricco di opere d'arte e artigianato e persino il lancio di una corona in suo onore: non manca nulla. A maggior ragione nel 2024, l'anno di una grande novità.

Infatti l'appuntamento principale di tutta la giornata sarà lo spettacolo teatrale “Tre ricordi di Leonardo”: esperienza immersiva a cura dell’Associazione Primera che condurrà i presenti a conoscere e rapportarsi con tre dei più importanti legami affettivi di Leonardo. Gli spettacoli si terranno alla sala espositiva di via Montalbano 6 alle ore 11:00, 12:00, 14:30, 15:30, 16:30.

Finita qua? Macché... Per i più piccoli, ci saranno emozionanti storie e avventure con i personaggi che hanno popolato la vita di Leonardo.

E per coloro che amano l'avventura, c'è anche la possibilità di esplorare i luoghi amati da Leonardo attraverso trekking guidati, per immergersi completamente nella bellezza e nella storia dei luoghi che hanno ispirato il genio.

C'è di tutto per vestire, almeno per una giornata, i panni del grande Genio del Rinascimento.

"Il Giorno di Leonardo 2024 ci porterà alla scoperta di un Leonardo visto dagli occhi di chi ha tessuto le trame di alcuni momenti importanti della sua vita restituendoci un'evocativa immagine dell'uomo oltre al genio” dice Luca Melani, segretario Pro Loco Vinci.

La manifestazione vede il patrocinio di: Comune di Vinci, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Milano, Città di Amboise, Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, Regione Toscana, Museo Leonardiano di Vinci, Manifestazione Storica della Regione Toscana, Fondazione Cr Firenze.

Per maggiori informazioni, il programma in versione completa è disponibile sul sito www.giornodileonardo.it