“In concerto”, i cori delle Università di Siena e di Firenze in una esibizione congiunta

Sarà l’occasione per ascoltare le due corali delle Università di Siena e di Firenze l’appuntamento “In concerto” che si terrà a Siena il prossimo 19 aprile. L’evento è in programma alle ore 17.30 nell'Aula Magna del palazzo del Rettorato dell’Università di Siena (Banchi di Sotto 55), ed è aperto ad ingresso libero. Per l’occasione il coro dell’Università di Firenze sarà ospite dell’omologo coro dell’Ateneo senese per una eccezionale esibizione congiunta di entrambe le formazioni e una esecuzione finale a cori riuniti.

Il coro dell’Università di Siena, diretto dalla professoressa Elisabetta Miraldi, è composto da studentesse, studenti, personale docente e tecnico-amministrativo e nasce con l’intento di avvicinare le diverse componenti del mondo accademico mediante l’attività formativa e ricreativa. Strutturato secondo la formazione tradizionale in soprani, contralti, tenori e bassi il coro studia e propone un repertorio vocale, sia a cappella, sia con accompagnamento strumentale, spaziando dalla lauda alla polifonia del Cinquecento, alla coralità romantica, moderna e contemporanea ed ha già all'attivo diversi concerti, l’ultimo durante la maratona dantesca "100 Canti per Siena". Anche il coro universitario di Firenze, diretto dal Maestro Patrizio Paoli, è composto da personale amministrativo, docenti e da appassionati di canto corale:. Nato nel 1996, è un coro misto, con repertorio prevalentemente a cappella che spazia dal rinascimento fino alla musica contemporanea, sia sacra che profana, partecipa regolarmente alle cerimonie ufficiali e alle iniziative promosse dall’Ateneo.