La Questura di Pistoia piange il Sostituto Commissario Gaetana Lanna: "Sempre nei nostri cuori"

È scomparsa a causa di un male incurabile, all'età di 62 anni, il Sostituto Commissario in quiescenza Gaetana Lanna. Per 40 anni al servizio dello Stato, le principali sedi di servizio di Lanna sono state Milano e Pistoia. In quest'ultima Questura, per oltre vent'anni ha diretto l'ufficio servizi.

Espressa in una nota, vicinanza alla famiglia: "Al marito, Sostituto Commissario in quiescenza Rocco Malacarne, già responsabile per 15 anni delle volanti della Questura di Pistoia, ed ai figli Riccardo e Niccolò, un fortissimo abbraccio da tutti i poliziotti della provincia".

Sempre dalla Questura di Pistoia, il ricordo del Sostituto Commissario: "Ciao Tania, la tua elevata professionalità ma sopratutto la tua impagabile umanità con quel meraviglioso sorriso rimarrà per sempre nei nostri cuori". I funerali saranno celebrati giovedì 18 aprile alle ore 15.00 alla Chiesa di Santa Maria di Fontenuova a Monsummano Terme.