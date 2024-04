Montespertoli immaginiamola insieme: appuntamento al Topical con la lista per Mugnaini

Sabato 20 aprile alle ore 16:00, presso la Sala Topical sotto la Casa del Popolo di Montespertoli, si terrà “Montespertoli immaginiamola insieme", l’iniziativa organizzata in tavoli tematici per la stesura del programma elettorale collegato alla ricandidatura del Sindaco Alessio Mugnaini.

L'iniziativa, promossa dalla lista civica Vivo Montespertoli, si propone di coinvolgere attivamente i cittadini nell'elaborazione di proposte concrete per il futuro di Montespertoli. La partecipazione di tutti i montespertolesi è fondamentale per delineare un percorso di sviluppo sempre più innovativo, sostenibile e inclusivo per il territorio.

Dalle opere pubbliche alle politiche per le famiglie, passando per sviluppo economico, scuola e ambiente: durante l'incontro i partecipanti avranno l'opportunità di condividere le proprie idee su tutti i principali temi della vita amministrativa, contribuendo così alla costruzione di un programma elettorale che rispecchi le reali esigenze e aspirazioni della comunità.

L’iniziativa sarà anche l’occasione per annunciare i candidati e le candidate in Consiglio Comunale all’interno della lista “Vivo Montespertoli”.

L'evento è aperto a tutti i cittadini di Montespertoli interessati. Per informazioni è possibile scrivere ad ale@alessiomugnaini.it.

Fonte: Ufficio Stampa