Morte Mattia Giani, rinviate le partite del girone del Castelfiorentino

"Le gare della 29/a giornata del girone A del campionato dilettanti di Eccellenza, in programma domenica 21 aprile, non saranno disputate e verranno invece giocate la domenica successiva 28 aprile": lo ha deciso il Comitato Regionale toscano della Figc in seguito alla morte del calciatore del Castelfiorentino United, Mattia Giani, 26 anni, deceduto lunedì scorso all'ospedale di Careggi dopo un malore in campo domenica scorsa allo stadio comunale 'Ballerini' di Campi Bisenzio nell'incontro Lanciotto Campi - Castelfiorentino United (qui gli ultimi aggiornamenti).

La gara era stata sospesa dall'arbitro al 15' del primo tempo sul risultato di 0-0 e la prosecuzione è stata fissata per mercoledì 24 aprile. La Federcalcio ha inoltre stabilito che le partite della 30/a e ultima giornata, sempre del girone 'A' del campionato di Eccellenza, inizialmente già programmate per il 28 aprile, saranno invece disputate domenica 5 maggio per consentire la regolarità dello svolgimento del campionato nel girone.