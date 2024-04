HAIR & BEAUTY LAB alla Santini Academy: il laboratorio dove gli allievi si dedicano alla tua bellezza

Il modo migliore per imparare un mestiere professionale come quello del parrucchiere e dell’estetista è mettere in pratica, sul campo, tutto quello che è possibile apprendere con lo studio. Per rispondere a queste esigenze Santini Academy ha realizzato il salone simulato HAIR & BEAUTY LAB SANTINI ACADEMY.

L’HAIR & BEAUTY LAB è aperto a tutte le persone che vogliono fare un trattamento Beauty o un servizio Hair realizzato dagli studenti dell’accademia sotto l’attenta supervisione del docente. Per conoscere il menù servizi o prenotare è sufficiente contattare il numero 3701566180. Sarà richiesto un piccolo contributo (da 5 a 10 euro a servizio) per i prodotti professionali utilizzati.

"L’HAIR & BEAUTY LAB SANTINI ACADEMY", spiega la coordinatrice didattica Sedalia Palatresi "è un’idea innovativa e rappresenta l’opportunità per creare un ambiente educativo pratico per i nostri studenti attraverso la simulazione di gestione diretta di un salone e centro benessere. Attraverso questo progetto, gli studenti potranno mettere in pratica le competenze apprese nei loro corsi di studi, interagendo direttamente con "clienti" reali e sviluppando nuove skills nel campo del

benessere, della gestione aziendale e, soprattutto, in ambito relazionale".

Il catalogo servizi varia dai massaggi rilassanti ai trattamenti viso e corpo, dalla piega e colore, al taglio uomo e molto altro. Non resta che provare questa nuova esperienza nell’HAIR & BEAUTY LAB SANTINI ACADEMY, in via G.B. Vico, 69, ad Empoli. Di seguito i prossimi appuntamenti: