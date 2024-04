Operaio si ferisce con una mola: 43enne in grave condizioni

A Cortona un operaio si è infortunato con una smerigliatrice procurandosi serie ferite alla gamba e alla carotide. L'incidente è avvenuto intorno alle 15:15 in una ditta locale, al momento l'uomo si trova in gravi condizioni in ospedale.

Il 43enne aretino a seguito dell'incidente ha perso molto sangue e, nonostante gli immediati soccorsi, è apparso subito molto grave. Il personale Asl ha prontamente contattato il magistrato di turno per segnalare l'accaduto. L'uomo dopo le prime stabilizzazioni è stato trasportato dall'elisoccorso Pegaso alle Scotte di Siena in prognosi riservata.

Sul posto anche i carabinieri di Cortono.