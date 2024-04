Papero Alfredo, una storia di burattini a Santa Maria a Monte

Il Baule dei sogni offre un altro imperdibile appuntamento al Teatro comunale di Santa Maria a Monte.

Sabato 20 aprile alle 16.30 in scena Papero Alfredo con Simone Guerro, produzione Teatro Giovani Teatro Pirata.

I burattini non sono mica tutti uguali. Sono proprio come le persone: diversi. Hanno i loro sogni, i loro gusti, i loro desideri; e quando vogliono puntano i piedi, come i bambini (e certi grandi) anche se i piedi loro non li hanno.

Papero Alfredo è il nuovo burattino di Bruce: piccolo e deciso ma anche inesperto e un po’ capriccioso. A lui piacciono la musica Rap e il Free Style, le Challenge, le dirette video e di fare il Pirata in baracca proprio non gli va giù. Questo è un problema per il povero Bruce: Il Tesoro dei Pirati è il suo spettacolo più bello quello che gli chiedono sempre. Una mattina, dopo 120 giorni chiusi in casa senza lavorare, suona il telefono. Finalmente gli chiedono di fare lo spettacolo. Papero Alfredo però punta i piedi: niente da fare, vuole restare in camera davanti al suo computer! Altro che Pirata, lui è uno YouTuber! Una storia divertente che racconta del rapporto tra vecchio e nuovo, tra babbi e figli: generazioni destinate ad amarsi, sfidarsi, e rincorrersi per l’eternità.

Adatto a bambini dai 4 ai 10 anni.

Ci si sposta poi nell’area archeologica della Rocca sabato 4 maggio Fiabe jazz Hansel e Gretel, produzione Teatro popolare dell’arte, età consigliata dai 7 anni; sabato11 maggio Il soldatino di stagno, produzione Nata, età consigliata dai 4 anni.

Il Baule dei sogni è la prima rete teatrale di teatro per le nuove generazioni nata in Toscana, promossa dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro con i comuni di Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d’Arno, San Miniato e Santa Maria a Monte.

Inizio spettacoli alle 16.30 se non diversamente indicato.

Per gli spettacoli al teatro Comunale e presso l’area archeologica della Rocca biglietti 3 euro per i bambini e 4,5 euro per gli adulti. Ingresso gratuito per i primi 30 bambini che arrivano accompagnati dai genitori (gli adulti pagano ingresso). La biglietteria aprirà mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro