Ponte tra Montelupo e Capraia, la risposta della coalizione 'Siamo Capraia e Limite'

Interveniamo come coalizione *Siamo Capraia e Limite* nel dibattito di questi giorni sul ponte tra Montelupo e Capraia Fiorentina. Noi giudichiamo il progetto presentato da questa amministrazione come fallimentare e punitivo nei confronti di una comunità come quella di Capraia e Limite, che in questi anni ha avuto che fare con incuria, dabbenaggine e sciatteria da parte di chi amministra. Sono anni che il vecchio ponte, soprattutto dopo la piena del 2019, necessità (a nostro avviso) di seria e pesante manutenzione, ma seppur siamo intervenuti in consiglio comunale e a mezzo stampa, il nostro grido di "attenzione" è rimasto inevaso. Ad ora molte scelte non ce ne sono, in quanto i lavori dell'unica soluzione non sono neanche iniziati, figuriamoci capire quando finiranno, ed eventualmente ci sarà una chiusura immediata o programmata che sia, non ci sono alternative, soprattutto per i mezzi di soccorso! Riteniamo altresì fallimentare il tutto perché non abbiamo contezza se sia stata o meno concepita una viabilità alternativa durante la chiusura del ponte. Non si può assolutamente accettare che per andare a prendere un treno, raggiungere la FIPILI o più semplicemente recarsi alle scuole o al centro commerciale di Montelupo, un abitante di Capraia e Limite debba recarsi a Sovigliana perché il nuovo è una chimera di oltre quaranta anni. Una situazione al momento punitiva nei confronti di una comunità, come quella di Capraia e Limite, che attende risposte sincere e rapide, come la conferma o meno della previsione di una passerella ciclo-pedonale sicura e che non renda l'attraversamento un momento cruciale (anche per i veicoli che devono schivare i pedoni e dunque altri veicoli).

Qualora avremmo l'onere e l'onore di rappresentare questa città, è inevitabile che metteremo mano con raziocinio ad un nuovo e serio progetto, garantendo l'impegno verso la ciclo-pedonale e guardando anche l'opzione di prendere contatti coi proprietari degli immobili prossimi all'infrastruttura in un'ottica di allargamento e modernizzazione della stessa. Con l'occasione e di concerto con i cugini di Montelupo e rete ferroviaria italiana, sarà prioritario mettere mano al sottopasso della stazione, eliminando la strozzatura che genera e determina nelle ore di punta code e traffico con ingenti aumenti di smog nocivo e rubano ore ed ore agli automobilisti perché costretti a stare in fila.

Giusto appunto è stata proposta in consiglio comunale, a firma dei Consiglieri di cdx e l'attuale candidato Sindaco Emanuel Di Mauro, l'ennesimo intervento, un'interrogazione a risposta orale, sulla questione da tenersi con seduta straordinaria ed aperta alla cittadina, perché " noi avremo fatto così, coinvolgendo le persone, mettendoci a disposizione di chi rappresentiamo e verso cui dobbiamo tutto".

Dice il candidato Sindaco del CDX Di Mauro - non vogliamo generare polemiche sterili, ma ci sentiamo in dovere di dare chiarezza ai cittadini. In quanto candidato alla corsa a Sindaco del paese dove sono cresciuto e dimoro è mio dovere far sì che il tutto sia chiaro così da rendere i cittadini consci di ciò che avverrà dal 10 giugno in poi. Io e la mia squadra siamo presenti e questa è un'altra certezza e ambiamo a vincere e dare un cambiamento in nome della prevenzione, perché solo così si possono evitare inconvenienti (anche mediatici o di "chiacchiericcio") come questo del ponte. Attendiamo risposta su quanto proposto.

Diego Crocetti (Coordinatore comunale Forza Italia Capraia e Limite)

Emanuel Dimauro (Candidato a sindaco per il centrodestra)