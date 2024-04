Presentata la lista dei candidati di Vivi Poggibonsi a sostegno di Claudio Lucii

Sono 16 i candidati al consiglio comunale della lista civica Vivi Poggibonsi, che sosterranno il candidato sindaco Claudio Lucii nella prossima avventura elettorale.

La lista è stata presentata ufficialmente stamani, nella sede del comitato elettorale, in Piazza Rosselli 3, a Poggibonsi.

“Siamo la prima lista che si presenta e vogliano essere la Lista più votata alle Elezioni Comunali dell’8 e 9 giugno – dichiara il candidato sindaco Claudio Lucii -. Ringrazio le persone che hanno fatto la scelta di grande valore etico di candidarsi a consiglieri comunali nella lista civica. Hanno deciso di mettersi a disposizione della città per i prossimi 5 anni e lo hanno fatto con passione e spirito di servizio. Sono 8 uomini e 8 donne. Sono persone che amano profondamente Poggibonsi e che nella loro vita professionale ed umana hanno dimostrato di mettersi a disposizione degli altri per migliorare la nostra comunità e per dare a Poggibonsi quel forte sviluppo produttivo e di coesione sociale di cui ha bisogno. Con questa squadra ci candidiamo a governare Poggibonsi per i prossimi 5 anni”.

CANDIDATI LISTA CIVICA VIVI POGGIBONSI

Riccardo Clemente, 50 anni, capolista, agronomo libero professionista

Chiara Amoroso, 25 anni, insegnante

Cesare Francesco Andreotti, 46 anni, funzionario commerciale in energie rinnovabili

Manuel Arfaioli, 43 anni, consulente assicurativo

Alessandra Bandini, 51 anni, architetto

Cristiana Battini, 62 anni, in esodo volontario gruppo MPS

Lorenzo Bellucci, 40 anni, consulente Marketing Turistico

Bruno Bruni, 62 anni, operaio

Marco Consumati, 47 anni, imprenditore digitale specializzato in marketing e

comunicazione

Stella Rosaria Gargano, 61 anni, in esodo volontario gruppo MPS

Simona Gianni, 61 anni, libera professionista

Claudio Gozzi, 67 anni, pensionato

Eva Pedani, 24 anni, dottoressa in Corporate Communication e Public Relations

Beatrice Pieragnoli, 52 anni, libera professionista

Fabiola Nencini, 59 anni, pianista e docente di Conservatorio

Vladimiro Vegni, 66 anni, pensionato.