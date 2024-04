Psichiatra uccisa a Pisa, i figli della donna testimoniano contro l'accusato

I figli della psichiatra Barbara Capovani, uccisa a Pisa nel 2023, hanno testimoniato al processo contro Gianluca Paul Seung, accusato dell'omicidio premeditato. Hanno ricordato la madre come una persona che non aveva paura del suo lavoro né dei pazienti. Questo evento ha profondamente cambiato le loro vite, lasciando un vuoto difficile da colmare. Durante l'udienza, hanno narrato i dettagli del giorno in cui hanno perso la madre e come hanno ricevuto la terribile notizia.