Ruba portafogli a una turista, due carabinieri liberi dal servizio lo bloccano a Firenze

Aveva rubato il portafogli con soldi ed effetti personali a una turista turca di 30 anni. Ma dei carabinieri di Pisa e Livorno, al momento liberi dal servizio, l'hanno visto e hanno aiutato i militari di pattuglia all'arresto. Siamo in via de' Martelli a Firenze, in pieno centro. Nella serata del 15 aprile è avvenuto l'arresto dell'uomo, che per scappare dalla turista l'aveva spinta con violenza. La refurtiva è stata restituita e l'arrestato, già noto alle forze dell'ordine, dopo la convalida per direttissima è stato rimesso in libertà e sottoposto al divieto di dimora nell'intero territorio provinciale.