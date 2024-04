Scontro durante la partita, ferito 11enne a Petroio

Un ragazzo di 11 anni ha riportato un trauma cranico durante uno scontro in una partita di calcio all'impianto di Petroio a Vinci. Il fatto risale al pomeriggio di ieri, alle 18.30 circa. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Empoli e due automediche. Il giovane si stava allenando quando durante un'azione ha urtato la testa. Per accertamenti è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Il polo sportivo di Petroio è in utilizzo all'Empoli Fc per le giovanili.