Sgambetti agli anziani per rapinarli, 22 colpi a Rifredi: condannato a 8 anni

Un algerino di 40 anni è stato condannato dal tribunale di Firenze a 8 anni e 4 mesi di reclusione e a una multa di 2.950 euro per aver commesso 22 colpi tra furti e rapine contro anziani nel quartiere di Rifredi, a Firenze, tra ottobre 2021 e gennaio 2022. Il pm Ornella Galeotti aveva richiesto una condanna di 12 anni. L'uomo è stato assolto da un episodio di furto a causa della mancanza di querela da parte della vittima, necessaria secondo la riforma Cartabia per procedere in giudizio. Utilizzava un pretesto per avvicinarsi alle vittime, soprattutto anziani, facendoli cadere a terra con uno sgambetto e quindi derubandoli o rapinandoli. Dopo le denunce, i carabinieri hanno collegato i 22 episodi all'imputato. In uno dei casi, avrebbe derubato un pensionato di 80 euro mentre quest'ultimo gettava i rifiuti in un cassonetto in via Stenone. Utilizzava anche il pretesto di chiedere una sigaretta per avvicinarsi alle vittime e rubare loro.