Tenta di rapinare una turista turca: arrestato da carabinieri fuori servizio

Due carabinieri in servizio presso la Compagnia di Pisa e il Centro Addestramento CC di Livorno, insieme ai carabinieri della stazione di Firenze S.M.N., hanno arrestato un uomo algerino di 28 anni in flagranza di reato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale il 15 aprile 2024. Mentre passeggiavano per via de’ Martelli, hanno visto l'uomo aggredire una donna turca di 30 anni e rubarle una borsa contenente soldi ed effetti personali.

I due carabinieri hanno prontamente fermato l'uomo, recuperando la refurtiva e restituendola alla proprietaria. L'uomo arrestato, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato rilasciato il giorno successivo con divieto di dimora nella provincia di Firenze, in attesa del processo dove la sua colpevolezza sarà determinata, mantenendo la presunzione di innocenza.