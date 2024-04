Topi d'appartamento a Quarrata, arrestati dai carabinieri grazie alla segnalazione

Topi d'appartamento trovati e arrestati a Quarrata dai carabinieri. Sono tre, di cui uno con precedenti per reati contro il patrimonio. Due sono stati trasferiti a Prato, uno a Pistoia.

Il fatto risale all'11 aprile quando una Volkswagen Touran è stata oggetto di segnalazione al 112. Inizialmente non è stata trovata dalla pattuglia, ma dopo un quarto d'ora la segnalazione a Campiglio ha portato a individuare i tre sul tetto di un capannone industriale. Alla vista dei militari, sono scappati a piedi prima di finire nelle maglie delle forze dell'ordine.

Mentre alcuni carabinieri effettuavano i controlli necessari, altri sono tornati sul luogo per eseguire un accurato sopralluogo accompagnati alla proprietaria dell’abitazione vicina al capannone, durante cui veniva accertato che qualcuno si era introdotto all’interno forzando l’avvolgibile del bagno e rompendo il vetro della finestra, mettendo completamente a soqquadro la casa alla ricerca di qualcosa da rubare e che quella era la via di fuga usata dai malintenzionati per allontanarsi.

La successiva perquisizione personale dava esito negativo, mentre quella sull’autovettura faceva rinvenire numerosi oggetto da scasso (cacciaviti di varie dimensioni, cesoie, pinze, coltelli di vario tipo e dimensioni, un bilancino di precisione), una chiave di accensione elettronica con logo Mercedes e alcuni orologi.

Oltre ai vari strumenti di effrazione, sono stati trovati anche due boccettine contenenti reagenti chimici per accertare la genuinità di oro ed argento e una lente d’ingrandimento da gioielliere.

Di concerto con il Pubblico Ministero della Procura di Pistoia di turno, i militari procedevano quindi all’arresto in flagranza dei tre individui (di cui uno aveva precedenti per reati contro il patrimonio presso le carceri di prato e Pistoia) per tentato furto aggravato ed alla successiva traduzione di due di essi presso la Casa Circondariale di Prato e del terzo presso quella di Pistoia