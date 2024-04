Uffici comunali di Vinci, variazioni di orario per l’anagrafe e lo stato civile

Il Comune di Vinci rende note alcune variazioni di orario degli uffici anagrafe di Vinci Capoluogo e di stato civile presso la sede distaccata di Spicchio-Sovigliana. Gli orari saranno in vigore da lunedì 29 aprile a lunedì 20 maggio 2024 per l’anagrafe, mentre dal 22 aprile per lo stato civile.

L’ufficio anagrafe di Vinci Capoluogo, in Piazza Leonardo Da Vinci 29, sarà aperto il mercoledì mattina, dalle 9 alle 13, mentre rimarrà chiuso il martedì pomeriggio. Dal 21 maggio riprenderà il consueto orario di apertura: il martedì dalle 14.30 alle 17.30, il mercoledì dalle 9 alle 13.

L’ufficio di stato civile, nella sede distaccata di Spicchio-Sovigliana, in Lungarno Cesare Battisti 74, dal 22 aprile riceverà solo su appuntamento, chiamando lo 0571933240 o scrivendo a statocivile@comune.vinci.fi.it.