Vuole gettarsi nel vuoto, 60enne salvato a Poggibonsi da una segnalazione alla polizia

Poggibonsi. Ha tentato di gettarsi nel vuoto da un cavalcavia ma una giovane l’ha visto e ha chiamato la polizia di Poggibonsi.

Così è stato salvato dagli agenti un uomo di 60 anni intenzionato a farla finita.

Alle 23.38 di ieri, alla Sala Operativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Poggibonsi è giunta una segnalazione di una persona con intenti suicidi in via P. Nenni.

Immediatamente è intervenuta sul posto la volante del Commissariato.

I poliziotti hanno notato un uomo che si sporgeva nel vuoto, arrampicato sulla grata di protezione del ponte, nel punto più alto.

Subito hanno iniziato a parlargli cercando di calmarlo e farlo ragionare.

Dopo un’attenta e lunga opera di mediazione sono riusciti a convincerlo a desistere dal gesto estremo.

L’uomo, infatti, ha accettato di scendere dal guardrail e dalla grata aiutato dagli stessi agenti.

Il sessantenne, italiano, ha spiegato loro in lacrime che alla base del gesto vi erano seri motivi personali a seguito dei quali era caduto in una profonda depressione.

Sul posto è stato fatto intervenire subito il personale sanitario che lo ha trasportato presso il Policlinico le Scotte di Siena.

Ad attendere i poliziotti era presente anche la giovane che aveva richiesto l’intervento, una ragazza di Poggibonsi che ha riferito loro di aver notato l’uomo arrampicato sul ponte e di averlo convinto, in un primo momento, a desistere dagli intenti.

Successivamente, però, l’uomo era salito di nuovo sulla transenna e non era più voluto scendere, fino all’intervento della polizia.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it)

Fonte: Questura di Siena