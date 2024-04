Ampliamento Cencione, Gussetti (Vita Nova): "Spesi 50mila euro con un progetto già nel cassetto"

Il Comune di San Miniato a poche settimane dalle elezioni amministrative ha preso in mano lo scottante dossier relativo all’ampliamento del parcheggio del Cencione commissionando lo studio di un progetto di ampliamento di 30 posti auto, stanziando allo scopo ben 50 mila euro.

Non possiamo non rilevare che non era necessario spendere 50 mila euro per una tale progettazione perché un ampliamento di analoghe dimensioni era previsto e contenuto nel Project financing. Nel marzo del 2012 infatti la Giunta Municipale di San Miniato approvò il progetto definitivo di un ampliamento del parcheggio per 50 posti auto presentato dal Consorzio Etruria & c. Quindi un progetto il Comune lo aveva nel cassetto ed era anche già pagato. Quello che lascia perplessi non è solo la duplicazione della spesa, ma il fatto che in entrambi i progetti l’ampliamento previsto del parcheggio era ed è più che modesto, assolutamente insufficiente per le necessità dei cittadini. Quindi una duplicazione di una spesa inutile.

Noi riteniamo che l’ampliamento debba essere significativo, con un profilo leggero, compatibile con l’ambiente e le disposizioni paesaggistiche, caratterizzato anche da un congruo numero di posti da riservare ai residenti. La ottimizzazione dell’uso del denaro deve essere un obiettivo imprescindibile, soprattutto quando si gestiscono risorse pubbliche. Vita Nova si impegna a gestire i soldi pubblici con onestà, trasparenza e competenza.

Lucio Gussetti, candidato sindaco "Vita Nova- Per San Miniato"