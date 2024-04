Assegnati circa 1.7 milioni di euro per il sostegno alla cultura nella Città Metropolitana di Firenze

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato, su proposta della Consigliera delegata alla Cultura, la concessione di contributi a Enti lirici, Fondazioni culturali, Comuni, Enti, Associazioni e Istituti, soggetti pubblici o privati operanti sul territorio metropolitano.

Ogni anno la Metrocittà assegna contributi per il sostegno e la promozione della cultura, supportando la realizzazione di specifici progetti culturali: per il 2024 sono dodici per un totale di 1.693.600 euro.

Alla Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, per la realizzazione del progetto Maggio Metropolitano, sono stati assegnati 1.550.000 euro e all’Associazione Orchestra da Camera Fiorentina, 40.000 euro per il progetto Orchestra Metropolitana, allo scopo di portare i loro concerti su tutto il territorio metropolitano.

All’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea concessi 1.000 euro per la realizzazione del progetto di studio a supporto della realizzazione della cartellonistica didattica del percorso Monte Giovi al Parco del Mensola.

Al Comune di Sesto Fiorentino vanno 15.000 euro per la realizzazione del progetto culturale "Giorni di Storia" e alla Pro Loco di Pontassieve 10.000 euro per la realizzazione del progetto "Toscanello d’oro". All’AICS Associazione Italiana Cultura Sport, 25.000 euro per la realizzazione Festival dei bambini all’Impruneta.

A Contrajus APS sono stati assegnati 3.000 euro per la realizzazione dell’evento "Be Kind". All’Associazione culturale Estravago 9.000 euro per la realizzazione del progetto cinematografico "La vita inesplosa".

Al Teatro dell’Elce vanno 15.000 euro per la realizzazione del progetto "Teatro nelle città" e al Teatro d’Almaviva 12.000 euro per la realizzazione del progetto "Apparizioni nel parco".

Infine, al Rotary Club Firenze Brunelleschi, assegnati 8.000 euro per la realizzazione del progetto “Per Firenze canta Firenze" e all’Associazione culturale BANG 5.600 euro per la realizzazione dei concerti di "Mercati sonori".

L’erogazione delle quote stabilite avverrà dopo apposita rendicontazione da parte del beneficiario.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze