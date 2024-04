Bilancio Multiutility, Montelupo nel Cuore: "Riduzione Taric non sia promessa pre-elettorale"

Apprendiamo che è stato approvato il primo bilancio di esercizio di Alia, da quando si è attivata la Multiutility e sono stati deliberati 33 milioni di euro di utili da corrispondere a titolo di dividendi ripartiti da corrispondere in ragione della quota parte di partecipazione al capitale ai comuni membri.

Come si concilia la devoluzione di utili con il fatto che ad esempio è stato il comune di Montelupo a dover evitare maggiori oneri tariffari nel 2023 intervenendo con mezzi propri per attenuare l’impatto sull’utenza?

Ci saranno davvero gli annunciati minori oneri annunciati nel passaggio a regime del nuovo assetto e non percepiti dalle utenze domestiche e commerciali?.

Il sapere ad esempio che il comune di Firenze prevede aumenti per il 2024 e il 2025 pur ricorrendo alla proverbiale demagogia anti governativa per cercare di legittimarli non ci tranquillizza.

Occorre dunque per il futuro prossimo, anche in vista della tornata elettorale amministrativa che vedrà a giugno il rinnovo di tutte le consiliature dell’area empolese-valdelsa che si faccia chiarezza nel superiore interesse degli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ; il nostro gruppo non accetta promesse generiche di minori pagamenti , finora contraddette da bollette mediamente più onerose.

Monteluponelcuore – Centrodestra per Montelupo