Consiglio comunale a Montespertoli, si parla di Taric

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce martedì 23 aprile, alle ore 21:15, su convocazione del Presidente del Consiglio Andrea Migliorini.

L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in Piazza del Popolo 1.

I cittadini sono invitati a partecipare in presenza oppure a seguire la seduta online sul canale Youtube

L'ordine del giorno prevede:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Convenzione tra la Parrocchia di San Piero in Mercato e il Comune di Montespertoli per la gestione, conservazione e valorizzazione della raccolta museale di arte sacra presso la Pieve di Montespertoli;

4. Modifiche ed integrazioni contratto di cessione di diritto di superficie su area di proprietà del Comune di Montespertoli al Circolo ricreativo Anselmo Rep. 935 del 25/02/1994;

5. Costituzione Consorzio stradale per la manutenzione della strada vicinale ad uso pubblico “Via Ripe” ai sensi art.1 Dl.lgt. 1 settembre 1918 n. 1446;

6. Primo aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026 ed elenco annuale dei lavori pubblici relativi all'annualità 2024;

7. Aggiornamento del piano di Protezione Civile comunale di Montespertoli contenente la "sezione del piano di Protezione Civile relativa alla gestione associata" ai sensi della normativa vigente – approvazione;

8. Modifiche al regolamento generale delle entrate;

9. Presa d’atto aggiornamento biennale (2024-2025) del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti ats1.

10. Tariffa corrispettiva (Taric) – determinazione criteri agevolazioni sociali di cui all'art. 30 del regolamento Taric;

11. Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. 267/2000;

12. Variazioni al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione 2024/2026 ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa