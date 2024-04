Cosa fare dopo la terza media? Nasce un percorso per servizi d'impresa con Forium-Formatica

Sale a tre il numero delle opportunità sostenute dalla Regione Toscana a Santa Croce sull’Arno per gli studenti che dopo la terza media intendono scegliere un triennio IeFP, acronimo di Istruzione e Formazione Professionale, in alternativa a una scuola superiore tradizionale. Questo grazie allo scorrimento delle graduatorie che nei giorni scorsi ha permesso di finanziare nuove iniziative nel Valdarno Inferiore, gestite da una sinergia tra agenzie formative accreditate che sono la santacrocese Forium e la pisana Formatica Scarl.

L’ultimo a entrare in ordine di tempo nella possibilità di scelta è O.S.I. 2, percorso formativo per operatori ai servizi di impresa che ricalca quello attivato nel 2022 nella sua prima edizione. In questo corso, il cui capofila è Forium, gli studenti si specializzano in settori come la contabilità, il marketing e la gestione amministrativa aziendale. Gli altri due percorsi presenti sono MEGA4 a indirizzo meccatronica delle autoriparazioni (capofila Formatica) ed EA4 dedicato al settore dell’estetica e della bellezza (capofila Forium). Per questi ultimi le agenzie hanno predisposto laboratori attrezzati dove è possibile fare pratica apprendendo fin da subito le basi delle rispettive professioni, grazie anche alla presenza di docenti esperti provenienti dal mondo del lavoro.

Nei tre percorsi, che vedranno il loro avvio a settembre 2024, ogni anno gli studenti frequenteranno 990 ore di formazione per un totale di 2970 nel triennio. Si tratta di 1085 ore di formazione teorica (di cui 30 ore di accompagnamento), 1085 di formazione laboratoriale, 800 di alternanza scuola-lavoro. Possono iscriversi tutti i ragazzi che hanno ottenuto la licenza media entro la prossima estate o comunque con meno di 18 anni che hanno concluso la scuola secondaria inferiore negli anni precedenti. In poche parole, anche chi in questo momento sta studiando in un istituto superiore o ha abbandonato gli studi, se ancora minorenne, può rilanciarsi in questi percorsi che forniscono, al termine del triennio, una qualifica professionale 3EQF riconosciuta in tutta Europa, con la quale si aprono tre strade: presentarsi al mercato del lavoro, iscriversi alla quarta superiore di un istituto professionale e quindi riprendendo il percorso “tradizionale”, infine seguire un percorso di quarta annualità IeFP per rafforzare le proprie competenze.

I corsi sono completamente gratuiti per chi li frequenta in quanto godono del finanziamento della Regione Toscana nell’ambito del programma “Giovanisì” a valere sui fondi dell’Attività 4.f.4 - “Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica IeFP” del Programma Regionale del FSE+ per il periodo 2021-2027. Le iscrizioni sono aperte fino al 13 settembre 2024 per O.S.I. 2, al 2 settembre per MEGA 4 ed entro il 20 luglio 2024 per EA 4.

Informazioni su entrambi i corsi sono presenti sul sito www.forium.it e possono essere richieste alla mail info@forium.it e al numero di telefono 0571360069. Per MEGA 4 disponibile il sito www.istruzionetriennale.it, la mail della coordinatrice di progetto Martina Ghilardi ghilardi@formatica.it e il numero di telefono di Formatica Scarl 050580187.

Fonte: Forium