Ecco 'Tutelambiente', progetto di identità sostenibile

Mettere in evidenza e riconoscere il merito verso quelle attività, associazioni e cittadini virtuosi, che attraverso le perpetrate pratiche di rispetto ambientale e sociale, otterranno la concessione e l’identificazione con il nuovo marchio d’identità sostenibole denominato “ TUTELAMBIENTE ”.

L’idea parte dalla Toscana, dove il 22 aprile presso la sede della Regione di Piazza Duomo in Firenze, nella “Sala Esposizione”, saranno rese note le modalità del progetto e sarà svelato il nuovo marchio di identità sostenibile.

Come precisa Alessio Berni, coordinatore regionale dell’ente e promotore dell'iniziativa “I destinatari del progetto sono coloro che, attestando le loro procedure adottate e messe in atto a tutela dell’ambiente, saranno valorizzate in termini di coerenza, valutate meritocraticamente e di conseguenza insignite con l'attestato di riconoscimento.